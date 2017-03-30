В Грузии вступил в силу новый закон о "прослушке"

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Новый закон о "прослушке" входит в силу с сегодняшнего дня в Грузии, оперативно-техническое агентство будет создано в течение трех месяцев, сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 27 марта одобрил закон на создание агентства, разрешающего "прослушку", на который ранее, 20 марта, накладывал вето. Парламент преодолел его большинством голосов. Согласно закону, оперативно-техническое агентство, создаваемое в рамках закона, будет осуществлять слежку с помощью технических средств. Президент предлагал подчинить агентство премьер-министру, а не Службе госбезопасности.

Главу ведомства должен будет назначать премьер-министр. Кандидатов на вакантную должность подберет начальник Службы госбезопасности и представит комиссии на утверждение. Контролировать работу новой службы будут парламент, премьер-министр, суд, инспектор по защите персональных данных и Служба государственного аудита.