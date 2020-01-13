В Грузии возросло количество случаев заражения гриппом

"Во второй декаде января в Грузии количество заразившихся вирусом гриппа выросло в недельном сравнении".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в настоящее время в стране на каждые 100 тысяч человек приходится 219 случаев заражения.

А.Гамкрелидзе отметил, что зарегистрирован рост и в количестве пациентов, размещаемых в больницы в связи с сезонным гриппом.

Руководитель центра сказал, что около 97 тыс. человек прошли вакцинацию против гриппа за счет государства. Он призвал граждан из группы риска пройти вакцинацию.

А.Гамкрелидзе подчеркнул, что нет необходимости продлевать зимние каникулы в школах и детских садах в связи с гриппом.

Отметим, что на прошлой неделе в соседней стране случаи заражения гриппом составляли 191 на 100 тыс. населения.