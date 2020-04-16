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В Грузии возросло число зараженных коронавирусом - ОБНОВЛЕНО

В Грузии возросло число зараженных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 348 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии по мониторингу заболевания.

Из них 76 человек выздоровели, 3 скончались.

На карантине находятся 5 000 человек, на стационарном контроле - 494 человека. 

*** 20:20

В Грузии отмечено 4 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на особом официальном сайте правительства Грузии в связи с коронавирусом. 

Этим число инфицированных COVID-19 в Грузии достигло 340 человек. 

Из них 76 человек выздоровели, 3 скончались.

На карантине находятся 5 000 человек, на стационарном контроле - 494 человека. 

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