В Грузии возросло число зараженных коронавирусом - ОБНОВЛЕНО

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 348 человек.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии по мониторингу заболевания.
Из них 76 человек выздоровели, 3 скончались.
На карантине находятся 5 000 человек, на стационарном контроле - 494 человека.
*** 20:20
В Грузии отмечено 4 новых случая заражения коронавирусом.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на особом официальном сайте правительства Грузии в связи с коронавирусом.
Этим число инфицированных COVID-19 в Грузии достигло 340 человек.
Из них 76 человек выздоровели, 3 скончались.
На карантине находятся 5 000 человек, на стационарном контроле - 494 человека.