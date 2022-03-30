В Грузии возросло число находящихся под пробационным контролем граждан Азербайджана

В настоящее время 37 граждан Азербайджана находятся под пробационным контролем в Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, это отражено в февральском отчете Национального управления статистики Грузии.
Среди них 33 мужчины и четыре женщины. Количество граждан, находящихся под пробационным контролем, в месячном сравнении увеличилось на два человека.
Количество граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах соседней страны, в месячном сравнении осталось неизменным (103 человека). Среди них 18 обвиняемых, 85 осужденных и один несовершеннолетний.