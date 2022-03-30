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В Грузии возросло число находящихся под пробационным контролем граждан Азербайджана

В Грузии возросло число находящихся под пробационным контролем граждан Азербайджана В настоящее время 37 граждан Азербайджана находятся под пробационным контролем в Грузии.
В регионе
30 марта 2022 г. 11:43
В Грузии возросло число находящихся под пробационным контролем граждан Азербайджана

В настоящее время 37 граждан Азербайджана находятся под пробационным контролем в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, это отражено в февральском отчете Национального управления статистики Грузии.

Среди них 33 мужчины и четыре женщины. Количество граждан, находящихся под пробационным контролем, в месячном сравнении увеличилось на два человека.

Количество граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах соседней страны, в месячном сравнении осталось неизменным (103 человека). Среди них 18 обвиняемых, 85 осужденных и один несовершеннолетний.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda probasiya nəzarətində olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı artıb

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