В Грузии возросло число находящихся под пробационным контролем граждан Азербайджана

В настоящее время 37 граждан Азербайджана находятся под пробационным контролем в Грузии.

В настоящее время 37 граждан Азербайджана находятся под пробационным контролем в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, это отражено в февральском отчете Национального управления статистики Грузии.

Среди них 33 мужчины и четыре женщины. Количество граждан, находящихся под пробационным контролем, в месячном сравнении увеличилось на два человека.

Количество граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах соседней страны, в месячном сравнении осталось неизменным (103 человека). Среди них 18 обвиняемых, 85 осужденных и один несовершеннолетний.