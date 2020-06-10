В Грузии возросло число инфицированных коронавирусом - ОБНОВЛЕНО

Число инфицированных коронавирусом в Грузии возросло на 5 человек и составило 827 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на связанном с коронавирусом специальном официальном сайте правительства Грузии.

Было отмечено, что до сих пор COVID-19 побороли 690 человек, 13 скончались.

3 230 человек находятся на карантине, на стационарном контроле - 285 человек.

*** 20:06

В Грузии выявлен еще один случай заражения COVID-19.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.

Этим число инфицированных в соседней стране достигло 823 человек, 690 из них вылечились, 13 скончались.