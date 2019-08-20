В Грузии возросла преступность

В первой половине этого года в Грузии зафиксировано 33 399 преступлений.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается в отчете министерства внутренних дел Грузии.

В годовом сравнении число преступлений выросло на 5160 фактов или на 18,27%.

В январе-июне было раскрыто только 10 375 преступлений или 31,06%.

Большинство совершенных в отчетный период преступлений были связаны с нанесением урона имуществу (13 682) и здоровью (6116), наркотиками (2 738), нарушением прав и свобод человека (1 676).