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    В Грузии возобновляется обязательный военный призыв

    Министерство обороны: Призывники пройдут полноценную начальную подготовку и сформируются как полноценные военнослужащие

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Грузии возобновит обязательный военный призыв в армию.

    Как передает Report со ссылкой на Грузия-Online, об этом заявил глава министерства обороны страны Леван Изория.

    По словам министра, призыв возобновится в новой форме.

    "Призывники пройдут полноценную начальную подготовку и сформируются как полноценные военнослужащие. Их зарплаты вырастут до 50 лари, также у них будет возможность воспользоваться выходными. Обновленная военно-обязательная служба обеспечит экономичность затрат, поддержку профессионального компонента системой призыва в армию и подготовку большего количества персонала как для резерва, так и контактной военной службы", - заявил Л.Изория.

    Обязательный военный призыв был приостановлен приказом прежнего министра обороны Тинатин Хидашели. По ее словам, таким образом грузинская армия должна была полностью перейти на контрактную службу.

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