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В Грузии возобновится пассажирское железнодорожное сообщение

В Грузии возобновится пассажирское железнодорожное сообщение

С 15 июня возобновятся пассажирские перевозки по железной дороге в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, такое решение приняло правительство страны.

Как сообщили в АО "Грузинские железные дороги", будет обеспечена безопасная перевозка пассажиров.

Согласно специальным правилам, разработанным Министерством здравоохранения, пассажиры должны будут носить медицинскую маску и придерживаться социальной дистанции во время поездки. Кроме того, будет измеряться температура тела всех пассажиров поезда. В вагонах уже установлено специальное оборудование для дезинфекции рук. Пассажирам с симптомами, характерными для коронавируса, запретят садиться в поезд.

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