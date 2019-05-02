Энергоснабжение Тбилиси полностью восстановлено - ОБНОВЛЕНО

Энергоснабжение Тбилиси полностью восстановлено.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в АО "Грузинская государственная электросистема".
Отмечается, что электроэнергия в регионах также будет постепенно возобновлена.
Перебои в подаче электроэнергии также привели к ограничениям в водоснабжении некоторых тбилисских районов.
*** 19:43
В Тбилиси и грузинских регионах возникли перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщает грузинское бюро Report, причиной стала авария на 500-киловатной линии электропередач "Имерети".
На данный момент предпринимаются меры для устранения последствий аварии.
Cəmilə BabayevaАвтор новости