Энергоснабжение Тбилиси полностью восстановлено - ОБНОВЛЕНО

Энергоснабжение Тбилиси полностью восстановлено.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в АО "Грузинская государственная электросистема".

Отмечается, что электроэнергия в регионах также будет постепенно возобновлена.

Перебои в подаче электроэнергии также привели к ограничениям в водоснабжении некоторых тбилисских районов.

*** 19:43

В Тбилиси и грузинских регионах возникли перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной стала авария на 500-киловатной линии электропередач "Имерети".

На данный момент предпринимаются меры для устранения последствий аварии.