В Грузии возник конфликт между азербайджанскими и армянскими студентами

Между азербайджанскими и армянскими студентами Государственного университета им. Самцхе Джавахети в Ахалцихе, Грузия произошел словесный конфликт.
Как передает местное бюро Report, инцидент произошел вчера во дворе высшего учебного заведения.
Инцидент был вызван недавней напряженностью на азербайджано-армянской границе.
В результате вмешательства полиции спор между молодыми людьми не перерос в драку.
Ректор университета Мака Беридзе подтвердила факт местной прессе. По е словам, конфликт не был серьезным.
МВД Грузии не зарегистрировало произошедшее как инцидент.
Азербайджанские участники конфликта являются месхетинскими турками и гражданами Азербайджана.