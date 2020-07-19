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В Грузии возник конфликт между азербайджанскими и армянскими студентами

В Грузии возник конфликт между азербайджанскими и армянскими студентами Между азербайджанскими и армянскими студентами Государственного университета им. Самцхе Джавахети в Ахалцихе, Грузия произошел словесный конфликт
В регионе
19 июля 2020 г. 11:07
В Грузии возник конфликт между азербайджанскими и армянскими студентами

Между азербайджанскими и армянскими студентами Государственного университета им. Самцхе Джавахети в Ахалцихе, Грузия произошел словесный конфликт. 

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел вчера во дворе высшего учебного заведения. 

Инцидент был вызван недавней напряженностью на азербайджано-армянской границе.

В результате вмешательства полиции спор между молодыми людьми не перерос в драку.

Ректор университета Мака Беридзе подтвердила факт местной прессе. По е словам, конфликт не был серьезным.

МВД Грузии не зарегистрировало произошедшее как инцидент.

Азербайджанские участники конфликта являются месхетинскими турками и гражданами Азербайджана.

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