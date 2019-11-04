В Грузии возбуждено уголовное дело в отношении сына армянского депутата

Начато расследование в связи с инцидентом, в котором участвовал сын армянского депутата парламента Грузии Энзеля Мкояна.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Грузии.

Инцидент с участием сына члена парламента произошел 2 ноября в Ахалкалаки. Согласно распространенной информации, Давит Мкоян вместе с 4 молодыми людьми избил парня.

Расследование по факту ведется по статье УК Грузии о совершении хулиганства с использованием огнестрельного оружия или предметов, используемых в качестве оружия.