В этом году в Грузии возбуждено 6 уголовных дел на почве этнической и религиозной нетерпимости

В январе-марте этого года в Грузии было начато следствие по 19 уголовным делам, касающихся фактов дискриминации по половому, этническому и религиозному признакам.

Как сообщает грузинское бюро Report, эту цифру агентству Interpressnews назвали в МВД страны.

Из них 13 уголовных дел это преступления, совершенные на почве нетерпимости по половому признаку, 5 - по религиозному признаку и 1 - по этническому признаку.

В прошлом году в Грузии было зарегистрировано 55 фактов преступлений на почве сексуальной, этнической и религиозной нетерпимости.