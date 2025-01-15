В Грузии возбудили уголовное дело по факту нападения на лидера партии

По факту нападения на экс-премьера, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахарию начато уголовное дело по ст. 126 УК Грузии.

По факту нападения на экс-премьера, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахарию начато уголовное дело по ст. 126 УК Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом собщили в МВД страны.

На Гахарию напали ночью в Батуми, в холле отеля "Шератон". У него сотрясение мозга и сломан нос.

Между тем, грузинские СМИ по словам очевидцев сообщают о том, что в нападении участвовали депутат парламента, член антизападной партии "Сила народа" Дмитрий Самхарадзе, член Верховного совета Аджарии от партии власти Георгий Манвелидзе, а также другие лица.

В клинике, куда был доставлен Гахария, сообщили, что он отказался от госпитализации и покинул больницу после оказания первой помощи.

"Гражданина доставила машина скорой помощи в 02:34. По имеющимся данным, к нему было применено физическое насилие. Были проведены клинико-лабораторные и инструментальные исследования. В основном выражены были перелом кости носа и сотрясение головного мозга. Гемодинамика стабильная, пациент покинул клинику по собственному желанию", - сказала врач Тако Шантадзе.