В Грузии восьми силовикам грозит тюрьма из-за разгона мирной акции в 2009 году

Генпрокуратура Грузии после решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) начала уголовное преследование в отношение восьми человек, в том числе нынешнего помощника председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаши Цан

Генпрокуратура Грузии после решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) начала уголовное преследование в отношение восьми человек, в том числе нынешнего помощника председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаши Цанава по факту разгона участников мирной акции протеста 15 июня 2009 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

Масштабные акции с требованием отставки на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили проходили в Тбилиси в 2009 году на протяжении нескольких месяцев. Сторонники оппозиции заявляли, что они не прекратят демонстрации до тех пор, пока не добьются мирной передачи власти. В ходе акции протеста 15 июня произошли очередные столкновения представителей оппозиции со сторонниками Саакашвили.

Прокуратурой было установлено, что во время мирной акции протеста у здания главного управления полиции, в которой участвовали около 150 человек, заранее мобилизованные сотрудники МВД, в том числе Цанава, окружили протестующих, избили их резиновыми дубинками и другими средствами.

Полицейские также задержали участников мирной акции в административном порядке за якобы нарушение общественного порядка, а протоколы были оформлены сотрудниками МВД, которые лично не участвовали в задержании.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия" и "Служебный подлог".

В прокуратуре отметили, что расследование продолжается для установления и изобличения других лиц, причастных к преступлению.

В рамках установленного надзора прокуратура Грузии поэтапно информирует Комитет министров Совета Европы о ходе расследования.

ЕСПЧ рассматривал иски участников акции с 2010 года.