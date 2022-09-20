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В Грузии ворвавшийся в банк вооруженный мужчина выдвинул несколько требований

В Грузии ворвавшийся в банк вооруженный мужчина выдвинул несколько требований Вооруженный преступник, который ворвался в отделение "Банка Грузии", выдвинул ряд условий. Он потребовал предоставить ему вертолет, 2 млн долларов, рацию.
В регионе
20 сентября 2022 г. 16:27
В Грузии ворвавшийся в банк вооруженный мужчина выдвинул несколько требований

Вооруженный преступник, который ворвался в отделение "Банка Грузии", выдвинул ряд условий. Он потребовал предоставить ему вертолет, 2 млн долларов, рацию.

Как передает Report, об этом сообщил "Новости-Грузия".

Ранее он отпустил двух заложниц, которые сказали, что дверь в банк заминирована.

По данным МВД Грузии, в банке остаются 12 заложников. На месте мобилизованы силы спецназа, бригады скорой помощи и пожарные машины.

МВД Грузии расследует нападение на филиал банка по статье о террористическом акте.

12.17

Неизвестный вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии, расположенный в городе Кутаиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает грузинский телеканал Rustavi 2.

По данным ТВ, в это время в банке находились до 10 человек. Очевидцы утверждают, что слышали один выстрел. Место оцеплено полицией. Ведутся работы по освобождению заложников.

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Версия на английском языке Armed man breaks into bank building in Georgia

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