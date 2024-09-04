В Грузии во втором чтении принят пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ

Парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в стране.

Парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в стране.

Как передает местное бюро Report, несмотря на бойкот пленарных заседаний парламента со стороны оппозиции, пакет законопроектов был вынесен на голосование и принят.

Проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ были приняты 81 положительным голосом.

Также грузинские депутаты приняли законопроект "Об амнистии".

Согласно проекту нового закона, запрещаются пропаганда и популяризация ЛГБТ в образовательных учреждениях и СМИ, однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола и т.д.

