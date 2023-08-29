В Грузии во время поисковых работ в зоне схода оползня умер военный

Военнослужащий Сил обороны Грузии Темури Харчилава умер во время поисковых работ в зоне схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило минобороны Грузии.
"Министерство обороны Грузии выражает глубокое сожаление по поводу смерти старшего инструктора 10-й бригады территориальной обороны национальной гвардии Сил обороны Темури Харчилавы 1973 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, военный умер во время выполнения спасательных работ, предположительно от сердечного приступа.