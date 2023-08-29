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В Грузии во время поисковых работ в зоне схода оползня умер военный

В Грузии во время поисковых работ в зоне схода оползня умер военный Военнослужащий Сил обороны Грузии Темури Харчилава умер во время поисковых работ в зоне схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача.
В регионе
29 августа 2023 г. 15:05
В Грузии во время поисковых работ в зоне схода оползня умер военный

Военнослужащий Сил обороны Грузии Темури Харчилава умер во время поисковых работ в зоне схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило минобороны Грузии.

"Министерство обороны Грузии выражает глубокое сожаление по поводу смерти старшего инструктора 10-й бригады территориальной обороны национальной гвардии Сил обороны Темури Харчилавы 1973 года рождения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военный умер во время выполнения спасательных работ, предположительно от сердечного приступа.

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