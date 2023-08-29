В Грузии во время поисковых работ в зоне схода оползня умер военный

В Грузии во время поисковых работ в зоне схода оползня умер военный

Военнослужащий Сил обороны Грузии Темури Харчилава умер во время поисковых работ в зоне схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача.

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