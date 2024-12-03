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В Грузии во время митинга за подготовку взрыва задержали мужчину

В Грузии во время митинга за подготовку взрыва задержали мужчину Сотрудники МВД Грузии задержали по обвинению в подготовке взрыва во время митинга у здания парламента в Тбилиси 25-летнего мужчину.
В регионе
3 декабря 2024 г. 23:21
В Грузии во время митинга за подготовку взрыва задержали мужчину

Сотрудники МВД Грузии задержали по обвинению в подготовке взрыва во время митинга у здания парламента в Тбилиси 25-летнего мужчину.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сотрудники департамента криминальной полиции МВД в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали Д. Х. 1999 года рождения за перекрытие дороги во время акции протеста и невыполнение требований полиции. При личном досмотре у него были обнаружены 'коктейли Молотова', которые могут причинить серьезный вред организму человека или привести к смерти", - заявили в МВД.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

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