В Грузии вновь сокращается срок карантина

В Грузии в соответствии с международной практикой вновь ожидается сокращение карантинного периода, введенного в связи с распространением коронавируса.

В Грузии в соответствии с международной практикой вновь ожидается сокращение карантинного периода, введенного в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили поручил Министерству здравоохранения и Национальному центру по контролю заболеваний и общественному здравоохранению обсудить этот вопрос.

В соседней стране период изоляции и карантина с 17 января текущего года был сокращен с 12 до 8-10 дней. Карантин в восемь дней предназначен для тех, у кого болезнь протекает бессимптомно, 10 же дней - для тех, у кого присутствуют средние и тяжелые симптомы.