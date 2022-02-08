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В Грузии вновь сокращается срок карантина

В Грузии вновь сокращается срок карантина В Грузии в соответствии с международной практикой вновь ожидается сокращение карантинного периода, введенного в связи с распространением коронавируса.
В регионе
8 февраля 2022 г. 13:38
В Грузии вновь сокращается срок карантина

В Грузии в соответствии с международной практикой вновь ожидается сокращение карантинного периода, введенного в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили поручил Министерству здравоохранения и Национальному центру по контролю заболеваний и общественному здравоохранению обсудить этот вопрос.

В соседней стране период изоляции и карантина с 17 января текущего года был сокращен с 12 до 8-10 дней. Карантин в восемь дней предназначен для тех, у кого болезнь протекает бессимптомно, 10 же дней - для тех, у кого присутствуют средние и тяжелые симптомы.

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Версия на английском языке Georgia shortens quarantine time again
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda karantin müddəti yenidən azaldılır

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