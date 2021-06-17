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В Грузии внесли поправки в правила въезда иностранцев

В Грузии внесли поправки в правила въезда иностранцев Дети младше 10 лет, въезжающие в Грузию из зарубежных стран, освобождены от необходимости предоставления справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.
В регионе
17 июня 2021 г. 11:12
В Грузии внесли поправки в правила въезда иностранцев

Дети младше 10 лет, въезжающие в Грузию из зарубежных стран, освобождены от необходимости предоставления справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.

Как передает грузинское бюро Report, это отражено в поправках к принятым правительством правилам въезда в страну иностранцев.

У детей указанной категории также не будут требовать проведения ПЦР-теста по истечении третьих суток после пересечения границы.

Решение правительства вступило в силу минувшим днем.

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