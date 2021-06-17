В Грузии внесли поправки в правила въезда иностранцев

Дети младше 10 лет, въезжающие в Грузию из зарубежных стран, освобождены от необходимости предоставления справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.

Дети младше 10 лет, въезжающие в Грузию из зарубежных стран, освобождены от необходимости предоставления справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.

Как передает грузинское бюро Report, это отражено в поправках к принятым правительством правилам въезда в страну иностранцев.

У детей указанной категории также не будут требовать проведения ПЦР-теста по истечении третьих суток после пересечения границы.

Решение правительства вступило в силу минувшим днем.