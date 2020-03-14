​В Грузии выздоровел первый заразившийся коронавирусом

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В Грузии выздоровел 50-летний азербайджанец, первый в стране заразившийся инфекцией коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее словам, пациент будет находиться под наблюдением врачей в течение 24 часов и после повторного анализа будет отпущен домой.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 26 февраля. Вирус был обнаружен у мужчины вернувшегося в Грузию из Ирана транзитом через территорию Азербайджана.

На сегодняшний день в Грузии диагноз коронавирус поставлен 25 лицам. В карантине содержатся 314 человек, в стационаре содержится 63 человека.