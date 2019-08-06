В Грузии выступили за упразднение экзит-полов на парламентских выборах

Экзитполы на парламентских выборах в Грузии должны быть запрещены после перехода на пропорциональную систему.

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил член партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Георгий Ахвледиани.

"Причиной подобной инициативы является то, что наша страна переходит на пропорциональную систему выборов, что, в свою очередь, означает, что Центральная избирательная комиссия более оперативно сумеет опубликовать первые данные выборов. Время на подсчеты голосов сократится вдвое", - сказал Г.Ахвледиани.

Он полагает, что экзитполы необходимо упразднить еще и потому, что они, по его мнению, были инструментом политических манипуляций.

"Мы все прекрасно знаем, что результаты экзитполов очень отличались от окончательных итогов, таким образом, они служили манипуляциям мнением, действовали на нервы людей, и к 20:00 (время закрытия избирательных участков - ред.) настраивали людей на определенные результаты", - заключил он.

Очередные парламентские выборы должны состояться в Грузии осенью 2020 года. Большинство планирует зарегистрировать в парламенте пакет законодательных изменений в сентябре этого года.