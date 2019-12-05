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В Грузии выставлена на продажу бывшая президентская резиденция

В Грузии выставлена на продажу бывшая президентская резиденция

Правительство Грузии выставило на электронный аукцион бывшую президентскую резиденцию в районе Местиа.

Как сообщает грузинское бюро Report, объект продается в рамках кампании "100 инвестиционных предложений для бизнеса". 

Подлежащий приватизации объект включает несельскохозяйственные земли и расположенные там здания.

Лицо или компания, заинтересованные в приобретении бывшей резиденции, в течение не более чем 42 месяцев с момента подписания контракта должны обеспечить деятельность объекта в качестве отеля.  

Стартовая цена объекта составляет 1 840 000 лари (более 1 млн манатов). 

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