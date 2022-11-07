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Вице-спикеру сейма Польши не разрешили в Грузии встретиться с Саакашвили

Вице-спикеру сейма Польши не разрешили в Грузии встретиться с Саакашвили Вице-спикер сейма Польши Магожета Гошевская во время своего визита в Тбилиси не смогла получить разрешение на посещение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме.
В регионе
7 ноября 2022 г. 05:49
Вице-спикеру сейма Польши не разрешили в Грузии встретиться с Саакашвили

Вице-спикер сейма Польши Магожета Гошевская во время своего визита в Тбилиси не смогла получить разрешение на посещение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме.

Об этом передает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

По словам политика, ситуация вокруг экс-главы грузинского государства якобы работает не в плюс республике.

"Мне не дали возможности увидеть, в каком они состоянии. Сам факт того, что президент страны и директор одного из крупнейших оппозиционных телеканалов находятся в заключении, говорит не в пользу этой страны", — отметила Гошевская.

Как указала вице-спикер сейма Польши, она несколько раз посещала других заключенных в Грузии, но к Саакашвили еще не стали пускать уже второй раз. М. Гошевская также подчеркнула, что грузинские власти объяснили это решение тем, что она не является родственником политика или же представителем парламента республики.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Seyminin vitse-spikeri Saakaşvili ilə görüşə bilməyib

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