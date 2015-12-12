В Грузии вблизи границы с Турцией нашли тела четырех замерзших иностранцев

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Тела четырех иностранных граждан - предположительно, жителей Бангладеш - обнаружены охотниками в лесу в пяти километрах от села Марадиди Хелвачаурского района (юго-запад Грузии).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в субботу в муниципалитете района.

По его данным, на телах погибших нет никаких следов насилия, предположительно, во время привала они заснули и замерзли. Охотники, обнаружившие тела замерзших людей, сообщили о произошедшем пограничникам, несущим службу на заставе на грузино-турецкой границе в 4 км от места происшествия. Тела доставлены в город Батуми, где сейчас проводится экспертиза.

В муниципалитете не исключили, что погибшие намеревались незаконно, в обход погранпоста, пересечь границу Грузии и перебраться в Турцию. По данному факту начато расследование.