В Грузии в селе проживания азербайджанцев будет охраняться исторический памятник

В селе Имир Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, были завершены археологические работы в Кесик-Дере, который относится к VI веку до нашей эры.

Как сообщает грузинское бюро Report, памятник посетил глава Марнеульского района Заур Даргаллы.

Руководитель экспедиции профессор Миндия Джалабадзе совместно с профессором Университета Торонто, археологом Стефаном Батиюком представили доклад об археологических работах, проведенных в Кесик-Дере.

На охрану и пропаганду Кесик-Дере предусматривается выделение средств из местного бюджета на 2019 год.

Отметим, что во время археологических раскопок в Кесик-Дере были обнаружены сосуды для вина и другие ценные вещи.