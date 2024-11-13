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В Грузии в рамках налоговой амнистии списаны долги физлиц на $146 млн

В Грузии в рамках налоговой амнистии списаны долги физлиц на $146 млн Служба доходов министерства финансов Грузии списала налоговую задолженность в размере 423,1 млн лари (146 млн долларов) 65,3 тыс. физических лиц, в том числе индивидуальным предпринимателям в рамках налоговой амнистии.
В регионе
13 ноября 2024 г. 09:38
В Грузии в рамках налоговой амнистии списаны долги физлиц на $146 млн

Служба доходов министерства финансов Грузии списала налоговую задолженность в размере 423,1 млн лари (146 млн долларов) 65,3 тыс. физических лиц, в том числе индивидуальным предпринимателям в рамках налоговой амнистии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

О списании налоговых задолженностей, скопившихся до 1 января 2021 года, правительство Грузии объявило в апреле 2024 года. По предварительным данным, речь идет о задолженности 145 тыс. физических лиц в размере 590 млн лари (свыше 215 млн долларов).

Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов.

Кроме того, после списания долга меры по принудительной выплате в виде залога, ипотеки и ареста имущества автоматически отменяются.

Причиной списания налогов власти назвали предоставление возможности заниматься экономической деятельностью тем, кто из-за задолженности оказался в трудном положении.

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