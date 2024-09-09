В Грузии в преддверии парламентских выборов пройдет пробное голосование

Пробное голосование в преддверии парламентских выборов в Грузии пройдет 11 сентября на 598 избирательных участках по всей территории страны.

Пробное голосование в преддверии парламентских выборов в Грузии пройдет 11 сентября на 598 избирательных участках по всей территории страны.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным ЦИК, с 11:00 до 18:00 избиратели лично смогут ознакомиться с работой машин проверки и подсчета голосов, им разъяснят все процедуры, и они смогут проголосовать на имитированных выборах.

Парламентские выборы намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. ЦИК ранее зарегистрировал 27 партий.