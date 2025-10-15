В Грузии в I чтении утвержден законопроект, ограничивающий политдеятельность определенных лиц

Парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект, ограничивающий политическую деятельность определенных лиц.

Как сообщает грузинское бюро Report, парламент единогласно поддержал 80 голосами в первом чтении законодательный пакет, запрещающий конкретным лицам партийную деятельность, право занимать политические должности и участвовать в выборах.

Законопроект был принят в ускоренном порядке на пленарном заседании по инициативе партии "Грузинская мечта".

Согласно изменениям, если решением Конституционного суда будет запрещена деятельность какой-либо партии, члены этой партии и связанные с ней лица будут лишены пассивного избирательного права. Эти лица больше не смогут участвовать в парламентских и муниципальных выборах, занимать руководящие должности в конституционных органах и вступать в другие партии.

Документ также запрещает этим лицам оказывать материальную поддержку другим партиям. В то же время, партии, принимающие таких лиц в свои ряды, будут оштрафованы согласно Уголовному кодексу.

По словам председателя парламентского комитета по правовым вопросам Арчила Гордуладзе, после вступления в силу нового закона "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд с требованием запретить деятельность конкретных партий и ограничить права связанных с ними лиц: "После этих изменений будет положен конец агентствам, занимающимся политикой".

Он отметил, что представленный законопроект полностью соответствует Конституции Грузии и практике Европейского суда по правам человека.