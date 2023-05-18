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В Грузии в ходе спецоперации задержаны более 20 продавцов наркотиков

В Грузии в ходе спецоперации задержаны более 20 продавцов наркотиков Более 20 человек, обвиняемых в торговле наркотиками, задержаны в регионах Грузии в рамках спецоперации, еще шестеро задержаны в тбилисском районе Поничала.
В регионе
18 мая 2023 г. 11:57
В Грузии в ходе спецоперации задержаны более 20 продавцов наркотиков

Более 20 человек, обвиняемых в торговле наркотиками, задержаны в регионах Грузии в рамках спецоперации, еще шестеро задержаны в тбилисском районе Поничала.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщил глава департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе.

"На данном этапе на основании решения суда задержаны более 20 наркореализаторов. В Поничала задержаны шесть наркореализаторов. Мероприятия продолжаются в разных крупных городах. До конца дня количество задержанных обязательно увеличится", - заявил Купатадзе журналистам.

Несколько подразделений спецназа были мобилизованы в разных местах района Поничала.

В результате обысков изъяты различные наркотические вещества в крупном и в особо крупном размере.

"Был проведен ряд контрольных закупок, которые запечатлены в виде аудио- и видео файлов", - отметил Купатадзе, который лично руководил спецоперацией в районе Поничала.

На данный момент спецоперация продолжается в разных крупных городах Грузии, в том числе и в Кутаиси.

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