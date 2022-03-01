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В Грузии ужесточены правила в связи с азартными играми

В Грузии ужесточены правила в связи с азартными играми С сегодняшнего дня в Грузии вступил в силу закон об ужесточении правил, регулирующих онлайн-казино.
В регионе
1 марта 2022 г. 10:12
В Грузии ужесточены правила в связи с азартными играми

С сегодняшнего дня в Грузии вступил в силу закон об ужесточении правил, регулирующих онлайн-казино.

Как передает грузинское бюро Report, закон ограничивает доступность азартных игр для примерно одного миллиона граждан.

Согласно новым правилам, играть в казино запрещено лицам младше 25 лет, госслужащим, получающим социальные пособия, включенным в "черный список" по решению суда или по требованию семьи.

Наряду с этим, также запрещена реклама игрового бизнеса на телевидении, наружная реклама, реклама на грузинских сайтах. Реклама будет разрешена только на основании спонсорского договора в местах проведения спортивных мероприятий и аэропортах.

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Версия на английском языке Georgia gets tougher on gambling
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda qumar oyunları ilə bağlı qaydalar sərtləşdirilib

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