В Грузии ужесточены требования к получению вида на жительство иностранцами

На сегодняшнем заседании парламента Грузии в третьем чтении были приняты поправки к закону "О юридическом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Как сообщает местное бюро Report, в будущем для получения разрешения на проживание в Грузии на срок 1 год иностранец должен владеть недвижимостью стоимостью свыше 100 тыс. долларов.

До сих пор эта сумма равнялась 35 тысячам долларов. В случае продажи имущества иностранцем или передачи третьему лицу он будет лишен документа о временном виде на жительство.

Минимальная сумма инвестиций для получения вида на жительство в Грузии заменена с 300 тыс. лари на 300 тыс. долларов. Документ о виде на жительство будет предоставляться сроком на 5 лет.

Если годовой оборот иностранного гражданина будет эквивалентен 120 тыс. долларов, также будет предоставляться 5-летний вид на жительство.

Отметим, что целью поправок в закон является предотвращение потока в Грузию иностранных граждан, испытывающих финансовые трудности. По неофициальным данным, в соседней стране незаконно проживают около 100 тыс. иностранцев.