В Грузии 10 полицейских уволены за насильственный разгон митинга, возбуждены уголовные дела

10 полицейских были отстранены от работы в рамках расследования в связи с акциями протеста в грузинской столице Тбилиси 20-21 июня.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил официальный представитель МВД Мамука Челидзе.

Он сказал, что в те дни после мирных акций были совершены насильственные действия и полиция была вынуждена использовать специальные средства, предусмотренные законом.

М.Челидзе сообщил, что двое уволенных сотрудников полиции привлечены к уголовной ответственности.

Сотрудник МВД заявил, что соответствующие материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру.