​В Грузии увеличилось число зараженных коронавирусом

Число зараженных новым типром коронавируса в Грузии увеличилось до 23.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.

"Число инфицированных - 23, в режиме карантина - 126, под наблюдением - 46 человек", - говорится в сообщении на сайте.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.