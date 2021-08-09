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В Грузии усилен контроль за соблюдением карантинных правил

В Грузии усилен контроль за соблюдением карантинных правил Контроль за соблюдением требований в период пандемии коронавируса в ночных клубах и объектах питания в Грузии станет еще более строгим.
В регионе
9 августа 2021 г. 14:43
В Грузии усилен контроль за соблюдением карантинных правил

Контроль за соблюдением требований в период пандемии коронавируса в ночных клубах и объектах питания в Грузии станет еще более строгим.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение об этом было принято на заседании Межгосударственного координационного совета Грузии.

Наряду с этим будет усилен контроль за проведением свадеб, траурных и подобных мероприятий. Нарушивший правила объект будет оштрафован на 10 тысяч лари, а в случае повторения аналогичного случая будет закрыт.

В Грузии ночным клубам запрещено действовать как на открытых, так и на закрытых площадках. Предприятиям общественного питания не разрешается принимать клиентов с 00:00 до 05:00.

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Версия на английском языке Georgia strengthens control over compliance with pandemic rules
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda pandemiya qaydalarına əməl olunmasına nəzarət gücləndirilir

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