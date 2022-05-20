В Грузии уровень безработицы достиг 19%

В Грузии не работает каждый пятый работоспособный гражданин.

В Грузии не работает каждый пятый работоспособный гражданин.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении правительственного агентства статистики по итогам первого квартала 2022 года. Уровень безработицы в стране составил 19,4% с января по апрель.

Однако по сравнению с общим показателем 2021 года (21%) безработица несколько сократилась.

Согласно методике, принятой в Грузии, безработными не считаются так называемые самозанятые, в том числе в сельском хозяйстве. Учитываются лишь граждане, не получающие регулярного дохода в связи с трудовой деятельностью.

По мнению экспертов, уровень безработицы в стране мог достичь 40–50% среди городских жителей, если бы не возможность выезжать на сезонные работы в соседнюю Турцию (в основном чаеводство) и ЕС: пользуясь "безвизовым режимом" с государствами Шенгенского соглашения, вступившим в силу с марта 2017 года, сотни тысяч грузин уехали в европейские государства, нашли там работу. В основном граждане Грузии выбирают Италию, Германию и Польшу.