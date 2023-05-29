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В Грузии уровень бедности в 2022 году достиг рекордно низкой отметки

В Грузии уровень бедности в 2022 году достиг рекордно низкой отметки Доля населения Грузии, находящегося за чертой бедности, сократилась по итогам 2022 года до 15,6%, что на 1,9 п.п. ниже показателя за 2021 год и является рекордно низким уровнем.
В регионе
29 мая 2023 г. 14:31
В Грузии уровень бедности в 2022 году достиг рекордно низкой отметки

Доля населения Грузии, находящегося за чертой бедности, сократилась по итогам 2022 года до 15,6%, что на 1,9 п.п. ниже показателя за 2021 год и является рекордно низким уровнем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Национальной службой статистики Грузии.

"В 2022 году доля населения, находящегося ниже абсолютной черты бедности, снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,9 п.п. и составила 15,6%", - говорится в сообщении статистической службы.

По ее данным, в 2022 году уровень бедности снизился во всех возрастных категориях, при этом самый большой процент - 20,4% - отмечается среди граждан младше 18 лет. Согласно приведенной диаграмме, бедность в Грузии вдвое снизилась за последние 10 лет. В 2012 году доля граждан, находящихся за чертой бедности, составляла 30%. Затем этот показатель снижался все последующие годы, за исключением коронавирусного 2020 года, когда с 19,5% он вырос до 21,3%, но снизился до 17,5% в 2021 году.

Как сообщило в понедельник правительство Грузии, в численном выражении после 2012 года 549 тыс. человек преодолели бедность. В 2012 году за чертой бедности находились более 1,1 млн человек. Число жителей Грузии, по-прежнему испытывающих крайние финансовые трудности, в 2022 году составило 574 тыс.

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