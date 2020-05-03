​В Грузии умер девятый пациент с коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Грузии достигло девяти человек, также растет количество инфицированных и выздоровевших.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Накануне сообщалось о восьми смертельных исходах от коронавируса, о 582 инфицированных и 207 выздоровевших человек.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 589, среди них выздоровели - 221, смертельных случаев - девять, в режиме карантина находятся 5 260 человек, под наблюдением 553, граждане Грузии, доставленные из-за границы, - три человека", - сообщается на сайте.