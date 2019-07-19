​В Грузии уменьшилось количество сторонников диалога с Россией

В Грузии резко сократилось число тех, кто поддерживает диалог с Россией.

Как сообщает грузинское бюро Report, это стало известно по результатам опроса общественного мнения, проведенного в Грузии Международным Республиканским Институтом (IRI).

Только 46% опрошенных полностью поддержали диалог с Россией. Это самый низкий показатель за последние годы. Так, в октябре 2010 года диалог с Россией поддерживали 84% грузин, в 2011-2017 годы этот показатель колебался в пределах 53-83%. В апреле прошлого года только 47% опрошенных были за поддержание диалога с Россией.

29% респондентов частично поддержали переговоры с соседней Россией. Категорически против переговоров выступили 12%, частично против - 7%, а 5% - не ответили на этот вопрос.

Опрос был проведен среди 1 500 граждан по всей Грузии с 20 мая по 11 июня.