В Грузии уменьшились случаи заражения вирусом "свиного гриппа"

Тбилиси. 28 января. REPORT.AZ/ В Грузии уменьшились случаи заражения вирусом гриппа.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья.

По последним данным, в стране на 100 тысяч жителей приходится всего 249 фактов заражений: "На прошлой неделе этот показатель составил 251 случай. Наибольшее распространение вируса гриппа в этот сезон было зафиксировано на последней неделе декабря прошлого года - 276 случаев на 100 тысяч человек. Случаи заражения в первые четыре недели этого года начали сокращаться".

Отметим, что на сегодняшний день в Грузии от вируса гриппа скончались 20 человек. 19 из них скончались от вируса гриппа A (H1N1), так называемого "свиного гриппа", что было подтверждено лабораторно.