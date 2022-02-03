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В Грузии учителя азербайджанского языка получили возможность карьерного роста

В Грузии учителя азербайджанского языка получили возможность карьерного роста В Грузии впервые для учителей азербайджанского языка и литературы в азербайджаноязычных школах представлены возможности карьерного роста.
В регионе
3 февраля 2022 г. 14:35
В Грузии учителя азербайджанского языка получили возможность карьерного роста

В Грузии впервые для учителей азербайджанского языка и литературы в азербайджаноязычных школах представлены возможности карьерного роста.

Как сообщает грузинское бюро Report, учителя, сдав экзамен, смогут повысить профессиональный уровень.

Преподаватели, успешно сдавшие экзамен, получат статус старшего учителя и будут получать более высокую зарплату.

Грузинский Национальный центр экзаменов и оценок сообщил, что тесты уже готовы, и к их подготовке привлечена азербайджанская сторона. Было отмечено, что азербайджанская сторона также может участвовать в проверке результатов. Суть и компоненты тестов будут такими же, как и в экзаменах, которые сдают учителя грузинского языка и литературы.
Отметим, что учителя азербайджанского языка и литературы в Грузии, в отличие от их коллег, не имели возможности получить статус старшего учителя. В обновленном меморандуме между Грузинским Национальным центром экзаменов и оценок и Государственным экзаменационным центром Азербайджана одним из основных направлений на 2021 год была определена разработка вопросов по педагогическому профессиональному экзамену для учителей азербайджанского языка и литературы в соседней Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Azərbaycan dili müəllimlərinə ilk dəfə karyera artımı imkanı verilib

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