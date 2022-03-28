В Грузии учителя-азербайджанцы впервые смогут сдать экзамен на родном языке

29 марта в Грузии начнется регистрация на экзамены по предметам и профессиональной подготовке для учителей средних школ.

29 марта в Грузии начнется регистрация на экзамены по предметам и профессиональной подготовке для учителей средних школ.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре оценок и экзаменов Грузии.

Процесс регистрации завершится 14 апреля в 18:00. Плата за участие в экзамене составляет 50 лари (26 манатов).

В сообщении отмечалось, что в этом году впервые учителя общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется не на грузинском языке, смогут сдать экзамены по родному языку и литературе на родном языке. Для этого для этих учителей подготовлены тесты на азербайджанском и армянском языках.

Учителя, которые покажут успешные результаты на экзаменах, смогут получить статус старшего, ведущего педагога и педагога-ассистента.