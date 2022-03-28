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В Грузии учителя-азербайджанцы впервые смогут сдать экзамен на родном языке

В Грузии учителя-азербайджанцы впервые смогут сдать экзамен на родном языке 29 марта в Грузии начнется регистрация на экзамены по предметам и профессиональной подготовке для учителей средних школ.
В регионе
28 марта 2022 г. 14:44
В Грузии учителя-азербайджанцы впервые смогут сдать экзамен на родном языке

29 марта в Грузии начнется регистрация на экзамены по предметам и профессиональной подготовке для учителей средних школ.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре оценок и экзаменов Грузии.

Процесс регистрации завершится 14 апреля в 18:00. Плата за участие в экзамене составляет 50 лари (26 манатов).

В сообщении отмечалось, что в этом году впервые учителя общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется не на грузинском языке, смогут сдать экзамены по родному языку и литературе на родном языке. Для этого для этих учителей подготовлены тесты на азербайджанском и армянском языках.

Учителя, которые покажут успешные результаты на экзаменах, смогут получить статус старшего, ведущего педагога и педагога-ассистента.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın azərbaycanlı müəllimləri ilk dəfə ana dilində imtahan verəcək

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