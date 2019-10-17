В Грузии убита гражданка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - 2

Установлено, что убитая в Грузии мужем женщина являлась гражданкой Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, пара была жената четыре года.

*** 17:46

Выяснились некоторые детали убийства, совершенного в селе Талавери Болнисского района Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, убитой вчера азербайджанке было 25 лет.

Она вчера вернулась в село из Баку.

По словам соседей, последние три месяца супруги жили в Баку. Они часто ругались.

После убийства жены мужчина пришел в отделение полиции и признался в содеянном. Он заявил, что задушил супругу ремнем.

Мужчина страдал психическим расстройством. Тело убитой везут в Азербайджан.

*** 15:02

В селе компактного проживания азербайджанцев Талавери (Фахралы) Болнисского района Грузии совершено убийство.

Как сообщает грузинское бюро Report, мужчина на почве ревности убил супругу.

По факту ведется расследование.

Убитая была матерью троих малолетних детей.

Убийца задержан.