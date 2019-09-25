В Грузии у чиновника обнаружены наркотики

Сотрудник мэрии грузинского города Чиатура задержан в связи с незаконным хранением и перевозкой наркотиков.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.

Автомобиль, управляемый сотрудником отдела архитектуры, строительства и контроля городской мэрии 1971 года рождения, был остановлен сотрудниками полиции. При осмотре у мужчины было обнаружено и изъято наркотическое вещество, в составе которого был метадон.

По факту ведется расследование. Задержанного ждет тюремное заключение сроком до 6 лет.