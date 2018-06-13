В Грузии трое зашили себе рты, требуя отставки руководства полиции

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Трое жителей города Чиатура, регион Имерети Грузии, в знак протеста зашили себе рты и уже девятый день голодают с требованием отставки начальника районного управления полиции и его заместителя, сообщает Report со ссылкой на телекомпанию Rustavi2.

Акцию протеста у административного здания районного управления полиции Чиатура проводят Петр Иванов, Леван Масхарашвили и Бека Чумбуридзе. Они утверждают, что 26 мая полицейские, среди которых был замглавы управления, незаконно задержали их друзей и применили против них силу. Позже большинство из них оштрафовали и освободили, а одного арестовали.

"Мы требуем, чтобы в городе подобное больше не происходило, и чтобы ушли эти двое. Самое главное - должны освободить задержанного человека", - сказал голодающий Чумбуридзе телеканалу Imedi.

Заявление в связи со случившимся уже распространило МВД Грузии. По данным министерства, 26 мая Гигаури и инспектор-следователь Вепхвия Шекиладзе находились при исполнении и совершали обход, во время которого встретили на улице семерых молодых людей.

Между полицейскими и молодыми людьми возникла перепалка, в результате которой всех семерых задержали. Один из них, 30-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим, в том числе за попытку убийства, оказал сопротивление полиции. Он ударил Гигаури по лицу.

Ему предъявили обвинение по статье "сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти", что карается штрафом или ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

По данным МВД, о нападении обвиняемого на полицейского говорят улики - протоколы осмотра места происшествия, поврежденной одежды, показания самих полицейских и других участников потасовки, а также результаты осмотра телефона одного из задержанных.

Что же касается остальных задержанных, то их вскоре освободили, оштрафовав на 100 лари (порядка 41 доллара) и 300 лари (более 122 доллара).