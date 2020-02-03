В Грузии трое госпитализированы с подозрением на коронавирус

"В Грузии три пациента с подозрением на коронавирус находятся под контролем врачей".

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в стране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

Министр по делам перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе в свою очередь сказала, что в стране имеются все ресурсы для борьбы с коронавирусом.

По словам министра, образцы анализов трех пациентов отправлены в Германию. Окончательный результат будет известен завтра.