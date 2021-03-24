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В Грузии три региона могут быть объявлены "красной зоной" из-за коронавируса

В Грузии три региона могут быть объявлены "красной зоной" из-за коронавируса За последние сутки в Грузии больше всего случаев заражения зафиксировано в Тбилиси
В регионе
24 марта 2021 г. 12:42
В Грузии три региона могут быть объявлены красной зоной из-за коронавируса

Три региона с наибольшим распространением коронавируса в Грузии могут быть объявлены "красной зоной".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, в настоящее время интенсивность заражения наблюдается в районах Гурия, Имерети и Тбилиси: "Я не исключаю, что в этих регионах будут введены ограничения из-за высокого показателя распространения инфекции".

За последние сутки в Грузии больше всего случаев заражения зафиксировано в Тбилиси - 237.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda üç bölgə koronavirusa görə “qırmızı zona” elan oluna bilər

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