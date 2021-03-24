В Грузии три региона могут быть объявлены "красной зоной" из-за коронавируса

За последние сутки в Грузии больше всего случаев заражения зафиксировано в Тбилиси

Три региона с наибольшим распространением коронавируса в Грузии могут быть объявлены "красной зоной".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, в настоящее время интенсивность заражения наблюдается в районах Гурия, Имерети и Тбилиси: "Я не исключаю, что в этих регионах будут введены ограничения из-за высокого показателя распространения инфекции".

За последние сутки в Грузии больше всего случаев заражения зафиксировано в Тбилиси - 237.