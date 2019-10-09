В Грузии требуют отставки генпрокурора из-за его поддельного диплома

В Грузии требуют отставки генпрокурора Шалвы Тадумадзе.

Как передает местное бюро Report, причиной этому послужило то, что его диплом об образовании оказался поддельным.

Согласно документу, Ш.Тадумадзе был принят в Тбилисский гуманитарный институт в 1993 году, хотя учебное заведение было основано в 1994 году.

Генпрокурор является кандидатом в судьи Верховного суда Грузии. В настоящее время в парламенте с его участием проходит слушание.

Парламентская оппозиция призвала Ш.Тадумазде отозвать кандидатуру и подать в отставку с поста генпрокурора.

Отметим, что Ш.Тадумадзе является генпрокурором Грузии с июля 2018 года.