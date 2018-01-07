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    В Грузии торжественно отметили Рождество

    В церкви Святой Троицы участников мероприятия приветствовал Католикос Грузии

    Тбилиси. 7 января. REPORT.AZ/ В Грузии православные христиане торжественно отметили день рождения пророка Иисуса – Рождество.

    Как передает грузинское бюро Report, начавшееся 6 января в 23:00 мероприятие продолжилось сегодня церемонией "Алило".

    Участников празднеств перед парламентом приветствовал спикер парламента Иракли Кобахидзе, перед резиденцией президента – глава государства Георги Маргвелашвили, перед муниципалитетом города – глава Тбилисской мэрии и депутаты, они раздали сладости и подарки.

    Перед мэрией и резиденцией президента были справлены различные религиозные обряды, прочитаны молитвы. Местные жители раздали подарки, сладости и пожертвования участникам шествия на различных улицах и проспектах, прошедших длинный путь.

    В церкви Святой Троицы участников мероприятия приветствовал Католикос Грузии, который благословил их. Участники раздали Патриарху сладости.

    Таким образом, праздничные мероприятия православных христиан завершились. 

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