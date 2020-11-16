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В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки В настоящее время на карантине находятся 2 735, на стационарном контроле - 5 658 человек
В регионе
16 ноября 2020 г. 11:12
В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 157 человек, 3 230 выздоровели, 30 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 82 835, 65 291 человека вылечились, 733 человека скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 735, на стационарном контроле - 5 658 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 315 бессимптомных больных.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada koronavirusa 3 157 nəfər yoluxub, 30 pasiyent ölüb

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